[뉴스 따라잡기] 날씨와 코로나

뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 ‘뉴스 따라잡기’ 시간입니다. 신종 코로나바이러스 사태가 장기화되는 동안, 계절이 바뀌고 있습니다. 조만간 여름이 돼서 더운 날씨가 찾아오면, 바이러스 확산에 어떤 영향을 줄지 주목되는데요. 기온이 높아지는 게 긍정적일지 부정적일지, 전문가들의 견해를 살펴보겠습니다.

“계절 변화와 코로나”

신종 코로나바이러스 감염증 환자가 처음 보고된 것은 북반구에 겨울이 한창이던 작년 말 중국에서였습니다. 그 뒤로 아시아와 유럽, 미국을 포함한 세계로 바이러스가 퍼졌는데요. 4월쯤에는 사태가 잦아들 것으로 일부 당국자들이 예상했습니다.

[녹취: 도널드 트럼프 미국 대통령] "A lot of people think that goes away in April with the heat…”

“4월이 되면 기온이 높아지기 때문에, 코로나바이러스가 없어질 것으로 많은 사람이 생각한다”는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이야기인데요. 트럼프 대통령이 이 말을 한 시점은 지난 2월이었습니다.

하지만 3월부터 미국 내 코로나 확진자와 사망자 수는 본격적으로 늘었습니다. 이 때문에 미 연방 정부는 비상사태를 선포했고, 주 정부와 지역 당국은 봉쇄 조치를 진행했습니다. 그리고 막상 4월이 돼서도 증가세는 이어졌습니다.

겨울에서 봄으로 계절이 바뀐 것이 코로나 확산을 막는 데 별 영향을 주지 못했던 건데요. 그렇다면, 앞으로 다가올 여름에는 상황이 달라질까요?

“감기와 같은 호흡기 질환”

여름이 되면, 작지만 변화가 있을 것으로 일부 전문가는 내다봅니다. 더 높아지는 기온과 습도가 바이러스의 움직임을 둔화시킬 수 있을 것으로 예상하는 겁니다.

신종 코로나바이러스 감염증은 호흡기 질환의 일종입니다. 일반적인 감기와 비슷한 성격의 질병인데요. 질병의 매개체인 바이러스는 침방울 같은 ‘비말’에 실려 환자의 몸 밖으로 나옵니다.

[녹취: 톰 프리든 전 질병통제예방센터(CDC)장] “It can go from person-to-person…"

이렇게 공기 중으로 나온 바이러스가 떠다니거나 물체 표면에 붙어, 사람과 사람 사이에 전파되는 것이라고 톰 프리든 전 미 질병통제예방센터(CDC)장이 설명했는데요. 이런 호흡기 질환은 계절에 따라 증가하기도 하고, 감소하기도 합니다.

겨울에 감기에 걸리는 사람이 많고, 여름에는 상대적으로 덜 하다는 게 상식인데요. 신종 코로나바이러스 감염증도 마찬가지라고 학자들은 봅니다.

“여름이 되면 높아지는 습도”

구체적인 기준은 습도입니다. 겨울에는 공기가 건조하기 때문에 바이러스 확산이 더 쉽습니다. 입자가 퍼지는 데 장애물이 적은 겁니다.

하지만, 여름이 되면 공기가 더 많은 습기를 함유하게 됩니다. 끈적한 습기가 바이러스 확산에 장애를 일으키는데요. 습도가 높은 공기 중에서는, 실제로 바이러스 입자가 멀리 진행하지 못한다고 전문가들은 말합니다.

“공기 속 작은 바이러스 입자들이 (물기를 머금어) 질척거리게 되고, 곧 바닥에 떨어진다”고 펜실베이니아주립대학교 감염역학센터의 캐트리오나 셰아 생물학자가 설명했는데요. “기술적인 개념만이 아니고” 실제 벌어지는 일이라고 강조했습니다.

구체적인 수치를 제시하는 전문가도 있습니다. “기온이 섭씨 1도 오를 때마다, (바이러스) 전파가 2% 감소하는 연관성을 본다”고 크리스토퍼 머리 워싱턴대학교 보건통계평가연구소장이 밝혔습니다.

“열대지역의 사례”

일부 학자들은 지구상 3천700개 이상 지점의 날씨 자료를 수집해 연구했습니다. 열대 기후인 동남아시아와 아프리카 일대 국가에서, 상대적으로 코로나 확산 규모가 작은 이유를 찾기 위해서인데요. 높은 기온과 습도가 일부 기여했음을 확인할 수 있었습니다.

실제로 나이지리아 남부 도시 라고스에서는 열과 습기 때문에 40%나 바이러스 전파가 줄어든 것으로 나타났는데요. 이런 연구 결과를 미국에 적용할 수도 있습니다.

매사추세츠주 보스턴 북부 지역은 겨울에 춥기로 유명한데요. 한여름에 이 지역 기온이 가장 높이 올라가는 시점에는, 바이러스 전파 위험이 25%까지 낮아질 수 있을 것으로 일부 전문가들은 예상합니다.

“만만치 않은 반대 의견”

하지만 계절 변화의 영향이 예상보다 미미하거나, 사실상 없을 것이라고 보는 학자들도 있습니다. 앞서 소개해드린 ‘습도의 영향'도 학계에서 확립된 이론은 아니라고, 머리 소장이 덧붙였는데요.

“여름 날씨만으로는 바이러스 대유행을 해소할 수 없다”고 하지르 라만다드 매사추세츠공과대학교(MIT) 구조역학 교수는 설명했습니다.

라만다드 교수 역시, 섭씨 1도 기온 변화에 바이러스 전파가 3% 감소한다는 연구 결과를 내놓은 적이 있는데요. 이 정도로는 바이러스 확산을 완전히 멈추게 하는 것은 아니고, “어느 정도 전파를 줄이는 데 도움”이 될 뿐이라고 밝혔습니다.

앤서니 파우치 미 국립 알레르기ㆍ감염병연구소(NIAID)장도, 여름에 코로나 관련 상황이 많이 나아지진 않을 것으로 봤습니다. 파우치 소장은 미국 내 감염병 관련 행정에 최고 권위자인데요. 여름을 지나 가을에 코로나 2차 대유행이 올 가능성을 최근 경고했습니다.

이런 전문가들의 의견을 종합하면, 덥고 습한 여름 날씨의 영향이 코로나 대유행(pandemicㆍ팬데믹)을 끝낼 정도는 아닌 것으로 파악됩니다.

다만 신규 감염자 수 증가 속도를 낮추는 수준은 기대할 수 있다는 게, 현재 얻을 수 있는 결론입니다.

지난 2018년 6월 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관이 워싱턴 D.C.의 연방법원에서 빠져나오고 있다.

뉴스 속 인물: 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관

최근 뉴스의 화제 인물을 소개하는 ‘뉴스 속 인물’ 시간입니다. 오늘 주인공은 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관입니다.

미 법무부가 최근 마이클 플린 전 국가안보보좌관의 허위 진술 혐의 등에 대한 기소 취하를 결정했습니다. 이런 조치에 대해, 정치적인 논란이 뒤따르고 있는데요. 플린 전 보좌관이 이미 공판 과정에서 두 차례나 유죄를 인정했고, 수사에 협조를 약속한 상태였기 때문입니다.

야당인 민주당에서는 대통령 측근인 플린 전 보좌관을 ‘봐주려는’ 것이라면서, “법무부의 독립성이 무너졌다”고 비난했습니다.

반면, 트럼프 대통령은 “미국 사법 체계의 거대한 날”이라고 트위터에 적으며 환영했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “He was an innocent man. He is a great gentlman. He was targeted by the Obama administration...”

플린 전 보좌관이 “정직한 사람”이자 “훌륭한 신사”였다고, 기소 취하 발표 직후 트럼프 대통령이 말했는데요. “바락 오바마 행정부의 표적”으로 사법 처리 대상이 됐던 것이라고 이어서 주장했습니다.

플린 전 보좌관은 트럼프 행정부의 첫 국가안보보좌관이었습니다. 하지만 지난 2017년 2월 자리에서 물러났습니다. 새 정부 출범 후에 한 달도 안 된 시점이었습니다.

2016년 대통령 선거 당시 불거진 ‘러시아 추문’ 때문이었는데요. 러시아 당국이 선거에 개입했고, 트럼프 후보 진영이 유착해 당선에 도움을 받았다는 의혹입니다.

플린 전 보좌관은 선거운동 기간, 트럼프 당시 후보의 외교ㆍ안보 자문역으로 활동했습니다. 대선 종료 직후 국가안보보좌관 ‘내정자’ 신분으로 미국 주재 러시아 대사를 만났는데요. 이 자리에서 제재 해제 문제 등을 논의한 것으로 조사됐습니다.

실정법상 현직 정부 인사가 아닌 사람이 외국 정부 관리와 이런 사안을 논의하는 것은 불법입니다.

이런 문제들을 연방수사국(FBI)이 수사할 때, 허위 진술한 혐의로 기소됐던 건데요. 최고 징역 6개월 실형이 가능한 상황이었습니다.

하지만 법무부가 기소를 취하하기로 결정한 건데요. 법원은 외부 의견을 들어보겠다며, 이 문제를 계속 다루겠다고 밝혔습니다.

플린 전 보좌관은 1958년 로드아일랜드주 미들타운에서 부동산업자의 아들로 태어났습니다. 대학시절 예비장교훈련단(ROTC ㆍ Reserve Officers' Training Corps)를 거쳐 미 육군에 들어갔는데요. 병과는 ‘정보(MI)’였습니다.

이후 노스캐롤라이나주 ‘포트 브래그’ 기지에 있는 제82 공수사단과 합동특수전사령부(JSOC) 등 정예부대들을 두루 거쳤습니다.

그리고 육군 내 주요 보직을 경험한 뒤, 2012년 전임 바락 오바마 행정부에서 국방정보국(DIA) 국장에 임명됐습니다. 하지만 언행 때문에 자주 구설에 오르다 2014년 해임됐는데요. 같은 해 3성 장군으로 예편하고, 그 뒤로 트럼프 후보 진영에 합류했습니다.

대선이 열린 2016년에는 “이슬람에 대한 공포는 합리적”이라고 트위터에 적어서, 격렬한 논쟁을 일으켰는데요. 종교ㆍ인종 차별 논란이 이어졌습니다.

트럼프 당시 공화당 대통령 후보는 플린 장군의 정보 분야 경력을 높이 샀다고 알려졌습니다. 이에 따라, 선거 기간 관련 부문 정책 개발과 현안 대응을 맡겼는데요. 당선 후에도 함께 일하기 위해, 대통령의 외교ㆍ안보 정책 수립에 막대한 영향을 끼치는 국가안보보좌관으로 임명했던 겁니다.

플린 보좌관이 백악관에서 나간 뒤에도, 트럼프 대통령은 관련 수사와 재판 진행 상황에 대해 발언했습니다. 사법 처리는 ‘부당하다’고 계속해서 주장했는데요.

논란은 가라앉지 않을 전망입니다. 오바마 전 대통령이 직접 목소리를 냈기 때문인데요. 이전 정부 당국자들과의 최근 통화에서, “법치의 기본 원칙이 위험에 처했다"며, 법무부의 플린 전 보좌관 기소 취하 결정을 강하게 비난했습니다.

이에 대해 트럼프 대통령은 오바마 전 대통령이 정치적 범죄를 저질렀다며 ‘오바마게이트(Obamagate)’를 주장하고 나서, 파장이 계속되고 있습니다.