브런슨 주한미군사령관 “외교와 대비 태세, 전작권 전환 위한 시간 확보가 유엔군 역할”

제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관은 유엔군사령부의 역할이 지난 75년간 한반도의 평화를 유지해 온 데 있다며, 이는 “외교를 위한 시간을 확보하고, 지속적으로 대비 태세를 구축할 시간을 마련하며, 더 나아가 전시작전통제권 전환을 위한 공간을 확보하기 위한 것”이라고 말했습니다.

브런슨 사령관은 12일 하와이 호놀룰루에서 열린 미국육군협회(AUSA)의 인도·태평양 지상군(LANPAC) 심포지엄에서 한반도 안보 환경과 전시작전통제권 전환 문제에 대해 언급하며, 유엔군사령부의 역할과 한미동맹의 진화 방향을 강조했습니다.

브런슨 사령관은 유엔군사령부가 지난 75년간 한반도의 평화를 유지해 온 핵심 기구라며, 그 역할이 단순한 정전체제 관리에 그치지 않고 외교를 위한 시간, 지속적인 대비 태세 구축을 위한 시간, 그리고 궁극적으로는 전시작전통제권 전환을 위한 전략적 공간을 확보하는 데 있었다고 평가하고, 한반도에서의 안정이 군사적 억지와 외교적 노력, 동맹 간 신뢰가 맞물려 작동해 온 결과라고 설명했습니다.

이번 심포지엄에서 브런슨 사령관은 인도·태평양 지역의 안보 환경이 빠르게 변화하고 있다며, 미군 역시 기존의 작전 개념과 속도를 재검토해야 한다고 강조했습니다. 특히 잠재적 위협에 대응하기 위해서는 평시와 위기 상황을 명확히 구분하기보다, 상시적인 대비 태세와 신속한 의사결정 구조가 필요하다고 지적했습니다.

브런슨 사령관은 한미동맹의 성격이 과거와는 달라지고 있으며 이러한 새로운 동맹 시대에서 미국과 동맹국들이 "집단 방위의 부담을 함께 나누게 될 것”이라고 강조했습니다. 그러면서 “한국의 파트너들은 스스로 회복력 있는 동맹임을 입증하고 있으며, 그것이 공동의 적에 맞서는 가장 좋은 안전장치”라고 강조했습니다.

현재 주한미군은 미 육군을 중심으로 공군, 해군, 해병대 전력이 한반도에 전개돼 있으며, 약 2만8천500명 규모입니다. 전시작전통제권은 현재 주한미군사령관에게 있지만, 한미 양국은 ‘조건에 기초한 전작권 전환’ 원칙에 따라 한국군의 핵심 군사 능력 확보 여부를 중심으로 전환 절차를 논의해 왔습니다.

최근 한국 정부 역시 전작권 전환과 관련해 연합방위태세의 안정성을 최우선으로 고려한다는 입장을 반복해서 밝히고 있습니다. 한국군의 지휘·통제 능력, 핵·미사일 대응 능력, 한미연합 작전 수행 능력 등 핵심 조건을 충족하는 것이 전제돼야 하며, 전환 자체가 동맹 약화를 의미해서는 안 된다는 점을 강조하고 있습니다. 이러한 기조는 한국이 동맹 내에서 더 큰 책임과 역할을 맡겠다는 의지를 반영합니다.

브런슨 사령관의 발언은 이러한 인식 변화 속에서 한미동맹이 단순한 방위 제공 관계를 넘어, 역내 안보를 공동으로 책임지는 파트너십으로 발전하고 있음을 보여주는 사례로 해석됩니다. 브런슨 사령관은 한국이 점차 안보를 ‘소비하는 국가’가 아니라 ‘생산하는 동맹’으로 자리매김하고 있다는 점을 분명히 했습니다.

VOA 뉴스