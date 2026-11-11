미국, 영국 공군기지와 다른 테러 공격 모의 혐의로 3명 기소

미국 법무부가 미군이 이란 공습에 이용한 영국 공군기지를 공격하려 모의한 혐의를 받는 남성 3명을 새로운 테러 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 이 가운데 한 명은 뉴욕의 구치소에 수감된 상태에서 공범들에게 암호화된 메시지를 전달하려 한 혐의를 받고 있습니다.

검찰에 따르면 이란과 이라크 이중국적자인 모하마드 바케르 사드 다우드 알사디는 이라크에 있는 가족들에게 전화를 걸어 영국 RAF 페어포드 공군기지에서 9월 발생한 것으로 알려진 공격 모의와 관련된 정보를 전달하려 했습니다.

알사디는 지난 5월 체포돼 다른 혐의와 관련해 미국 당국에 신병이 인도됐습니다. 여기에는 암스테르담, 파리, 런던, 뉴욕의 미국 관련 시설과 유대인 공동체 시설을 겨냥한 공격을 조율하고 지시했으며, 선전 활동을 조장한 혐의 등이 포함됩니다.

검찰은 알사디가 카타이브 헤즈볼라의 지휘관이며, 미국이 테러 조직으로 지정한 이 단체와 이란 혁명수비대(IRGC)와 공조해 활동했다고 밝혔습니다.

토드 블랜치 미 법무장관은 성명에서 “기소장에 명시된 피고인들은 외국 테러 조직 2곳을 지원한 혐의를 받고 있으며, 알사디는 테러 공격을 시도하기에 앞서 며칠 동안 공동 피고인들과 공모한 혐의를 받고 있다”고 밝혔습니다. 이어 “법무부는 테러 조직을 해체하고 미국 국민을 테러 조직으로부터 보호하는 노력을 계속할 것”이라고 말했습니다.

지난 10일 공개된 기소장에 따르면 알사디는 이란 혁명수비대 고위 지도부와 연락을 주고받았으며, 2020년 미군의 공격으로 사망한 혁명수비대 전 사령관 카셈 솔레이마니와 카타이브 헤즈볼라의 전 지도자 아부 마흐디 알무한디스와도 긴밀히 협력했습니다. 검찰은 알사디가 이들의 사망에 대한 보복을 추구해 왔으며, 미국 관리들을 겨냥한 공격을 조장하기도 했다고 밝혔습니다.

이번 기소 대상에는 이란 국적의 모센 모하제리와 이라크 국적의 모하마드 알리 알하사니도 포함됐습니다.

검찰에 따르면 알하사니는 RAF 페어포드 기지 주변을 감시한 인물들과 공모했으며, 공격 계획에 사용할 승합차와 연료통을 마련했습니다. 경찰이 5명을 체포하고 승합차 3대와 일정량의 휘발유를 발견한 당일 밤, 해당 승합차를 기지로 운전한 사람들과도 연락을 주고받았다고 검찰은 밝혔습니다.

앤디 버넘 영국 총리는 체포 직후 며칠 동안 이번 기지 공격 시도 배후에 이란이 있을 가능성이 “매우 높다”고 밝혔습니다. 이란은 이 같은 의혹을 부인했습니다.

영국 대테러 경찰은 이번 사건과 관련해 모두 7명을 체포했습니다. 이들은 모두 이후 보석으로 풀려났지만, 이 가운데 2명은 다시 체포됐습니다.

VOA 뉴스