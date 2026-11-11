한·우크라 외교 '북한군 포로 갈등' 후 첫 회담…"관계 정상화 조치 이어질 것"

한국과 우크라이나 외교장관이 북한군 포로 이송 문제로 양국 간 갈등이 불거진 이후 처음으로 대면 회담을 갖고 관계 발전 의지를 확인했습니다. 한국은 상호 신뢰와 합의 이행도 강조했습니다. 조진우 기자가 보도합니다.

조현 한국 외교부 장관은 지난 10일 프랑스 파리에서 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 회담하고 국가 간 상호 존중과 신뢰, 합의의 성실한 이행이 양국 관계 발전의 기본 전제라고 강조했습니다.

한국 외교부는 11일 보도자료를 통해 조 장관은 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 열린 이날 회담에서 이같이 밝히면서 양국 간 제반 현안이 원만히 해결되기를 바란다고 말했다고 전했습니다.

이는 우크라이나가 북한군 포로의 한국행에 관한 비공개 합의를 어겼다고 주장해온 한국 정부가 그동안 우크라이나 정부측에 요구해온 사과와 재발 방지 등 조치를 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다.

이에 대해 시비하 우크라이나 장관은 양국 관계를 안정적으로 관리하고 발전시켜 나가기 위한 외교적 노력을 지속하자고 말했습니다.

시비하 장관은 회담에서 “양국 관계의 완전한 정상화를 향한 새로운 조치들이 앞으로 이어질 것으로 확신한다”고 말했다고 우크라이나 외무부가 밝혔습니다.

우크라이나 외무부에 따르면 시비하 장관은 러시아를 지원해 파병한 북한의 우크라전 참가에 따른 안보 위협에 대한 공동의 인식과 상호 이익을 바탕으로 한국과 협력 관계를 발전시켜 나가겠다는 의지도 재확인했습니다.

아울러 한국 기업들의 우크라이나 재건 사업 참여를 환영한다고 언급했습니다.

이번 회담은 북한군 포로의 한국 이송 문제를 둘러싸고 양국 간 외교적 갈등이 불거진 이후 양국 외교장관이 처음 대면한 자리입니다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 9월 유엔총회 연설에서 우크라이나가 생포한 북한군 2명을 한국으로 이송했다고 공개했습니다.

그러자 한국 정부는 우크라이나 측이 포로 이송 사실을 비공개로 유지하기로 한 합의를 어기고 이를 일방적으로 공개했다며 사과와 재발 방지 조치를 요구해 왔습니다.

한국 정부는 이어 지난달 8일 박기창 우크라이나주재 대사를 소환하고, 같은 달 20일 우크라이나주재 대사관 인력을 추가로 철수시켰습니다.

이번 회담에서 우크라이나 측의 명확한 사과나 재발 방지 약속 등이 있었는지는 확인되지 않았습니다.

VOA뉴스 조진우입니다.