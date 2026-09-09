한국 국방부-UNDP, 지뢰 대응 협력 의향서 체결

한국 국방부와 유엔개발계획(UNDP)이 지뢰 대응활동에서의 협력을 위한 의향서를 체결했습니다.

한국 국방부는 9일 전날 열린 '2026 서울안보대화'를 계기로 UNDP와 지뢰대응활동 협력 의향서를 체결했다고 밝혔습니다.

양측의 이번 협력은 최근 지뢰 대응 활동법 제정·시행에 따라 기존 군사작전 중심의 지뢰 제거에서 국민 안전과 지속가능한 국토

회복을 포괄하는 국제기준에 부합하는 지뢰 대응활동으로 패러다임이 전환된 데 따른 것이라고 국방부는 설명했습니다.

국방부는 세계 지뢰오염국에서 지뢰 대응사업을 수행해온 UNDP와의 협력을 통해 관련 전문성을 높인다는 계획입니다.

협력 의향서에는 양측이 안전하고 효과적이며 지속가능한 지뢰 대응 역량을 공동으로 구축하기 위한 내용이 담겼습니다. 양측은 지뢰 대응활동 관련 지식과 실무 경험, 모범사례 등을 교환하고 실행방안에 대한 대화와 교류를 이어가는 한편 국제 워크숍을 공동 개최하거나 참여하는 방안도 검토할 예정입니다.

이날 체결식에는 천승현 국방부 군사시설국장과 데바난드 라미야 UNDP 위기 대비·대응·복구국장이 참석했습니다.



VOA 뉴스