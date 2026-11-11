유엔 제3위원회 '북한 인권결의안 초안' 공개…"북한, 디지털 기술로 주민 감시·통제"

유엔총회 제3위원회가 10일 북한의 인권 침해를 규탄하고 국제사회의 책임 규명을 촉구하는 결의안 초안을 공개했습니다.

한국과 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네델란드 등 29개국이 참여한 이번 초안은 북한의 인권 상황이 2014년 유엔 북한인권조사위원회(COI) 보고서 이후 개선되지 않았으며, 여러 측면에서 오히려 악화됐다고 밝혔습니다.

특히 북한 당국의 국가 차원 감시와 디지털 기술을 이용한 주민 통제 문제를 지적하고, 주민들의 기본적 자유를 보장할 것을 촉구했습니다.

“디지털 기술 이용한 주민 감시와 통제 우려”

이번 초안은 북한이 사상과 종교, 신념, 표현의 자유를 심각하게 제한하고 있으며, 국가 차원의 감시 체계와 디지털 기술을 이용한 탄압이 주민들의 기본권을 침해하고 있다고 우려했습니다.

또 북한의 정치범수용소와 교화소 등 구금시설에서 고문과 비인도적 처우, 자의적 구금과 강제노동이 계속되고 있다는 점도 지적했습니다.

공개 처형과 사형제 확대에 대해서도 우려를 나타냈습니다.

초안은 특히 종교와 신념의 자유를 행사했다는 이유로 사형을 부과하는 행위를 비판하고, 북한 당국에 사형제 적용과 인권 침해를 중단할 것을 촉구했습니다.

“납북자·억류자·국군포로 즉각 송환해야”

초안은 또 북한의 납치와 강제실종 문제와 관련해 북한에 납북자와 억류자, 미송환 국군포로의 소재를 투명하게 밝히고 이들을 즉각 송환할 것을 강력히 촉구했습니다.

사망한 경우에는 유해를 송환하도록 요구했습니다.

해외에서 벌어지는 인권 침해에 대해서도 우려를 나타냈습니다.

초안은 또 북한 내부의 강제노동뿐 아니라 해외에 파견된 노동자들의 착취 문제를 지적하고, 탈북민에 대한 강제북송과 보복, 해외 납치와 사이버 위협 활동 등 초국가적 탄압을 중단할 것을 촉구했습니다.

이어 각국에 강제송환 금지 원칙을 준수하고 북한을 탈출한 사람들의 안전을 보호할 것을 요구했습니다.

“핵·미사일 개발에 주민 복지 희생”

초안은 북한의 핵무기와 탄도미사일 개발 문제도 인권 상황과 연계해 비판했습니다.

특히 북한이 주민들의 복지보다 불법적인 핵무기와 탄도미사일 개발에 자원을 계속 전용하고 있다고 규탄했습니다.

또 인권 침해와 학대를 통해 불법 무기 개발에 필요한 자금을 조달하는 문제를 지적했습니다.

식량과 보건 문제에 대해서는 임산부와 아동, 장애인, 노인 등 취약계층이 만성적·급성 영양실조에 노출돼 있다며, 북한에 국제 인도주의 지원단체들의 접근을 허용하고 식량과 의료, 식수와 위생 서비스에 대한 주민들의 접근성을 보장할 것을 촉구했습니다.

“ICC 회부와 추가 제재 검토해야”

이번 초안은 국제사회의 책임 규명 노력도 강조했습니다.

초안은 유엔 안전보장이사회가 북한 인권 상황을 국제형사재판소, ICC에 회부하는 방안과 인권 침해 책임자들에 대한 추가 표적 제재를 검토할 것을 촉구했습니다.

서울에 있는 유엔 인권최고대표사무소의 현장 조직이 북한의 인권 침해 관련 정보와 증거를 수집하고 보존하는 활동을 계속할 수 있도록 국제사회의 지원도 요청했습니다.

이번 초안은 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관의 최신 보고서도 반영했으며, 북한에 특별보고관의 방북을 허용하고 유엔 인권기구들과의 협력을 재개할 것도 요구했습니다.

“지난해 결의안 기조 유지…최근 인권 침해 양상 구체화”

지난해 유엔총회에서 채택된 북한인권결의안과 비교하면, 납북자 문제와 해외 노동자 착취, 초국가적 탄압, 핵·미사일 개발과 주민 복지 문제 등 주요 쟁점은 올해 초안에서도 이어졌습니다.

다만 올해 초안은 디지털 기술을 이용한 감시와 주민 통제 등 최근의 인권 침해 양상을 구체적으로 지적하고, 북한인권특별보고관의 최신 보고서를 반영했다는 점에서 주목됩니다.

북한 내외에서 자행돼 온 체계적이고 광범위하며 중대한 인권 침해에 대한 강력한 규탄 등 19개 항목의 결의로 작성된 이번 초안은 앞으로 심의와 채택 절차를 거쳐 오는 18일 또는19일쯤 총회에서 채택될 것으로 예상됩니다.

유엔은 매년 상반기에 인권이사회, 하반기에는 총회에서 각각 북한인권 결의안을 채택하고 있습니다.

VOA 뉴스