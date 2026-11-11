EU, ‘북한의 인권결의안 비판’ 일축…“인권 상황 더욱 악화…책임 규명 필요”

유엔 북한인권결의안에 대해 북한이 비판을 하자, 유럽연합(EU)은 북한의 인권 상황이 지난 10년간 더욱 악화됐으며, 당국도 개선 의지를 보이지 않고 있다고 밝혔습니다. EU는 결의안이 북한 인권 문제에 대한 국제사회의 관심을 유지하고 책임 규명을 촉구하기 위한 것이라고 설명했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

유럽연합(EU)은 북한의 인권 상황이 지속적이고 조직적이며 광범위하고 심각한 인권 침해로 얼룩져 있다며 깊은 우려를 나타냈습니다.

EU 대외관계청(EEAS) 대변인은 11일 북한의 최근 ‘EU 북한인권결의안’ 비판 성명과 관련한 VOA의 서면 질의에 “EU는 북한의 인권 상황과 관련해 지속적이고, 조직적이며, 광범위하고, 심각한 인권 침해가 발생하고 있는 데 대해 깊은 우려를 유지하고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “2025년 9월 발표된 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)의 중요한 보고서는 지난 10년간의 상황 전개를 평가하면서, 인권 상황이 더욱 악화됐고, 북한 주민들이 계속 잔혹한 탄압과 공포, 결핍에 시달리고 있음을 보여줬다”고 설명했습니다.

이어 “북한 당국이 인권 상황 개선을 위해 진전을 이루려는 의지를 보이는 징후도 없다”고 지적했습니다.

또한 “EU는 국제사회의 지지를 받아 북한에 인권 상황을 개선하고 유엔 및 국제사회와 실질적으로 관여할 것을 일관되게 촉구해 왔다”면서 “이러한 맥락에서 EU는 뜻을 같이하는 국제 파트너들과 긴밀히 협력하면서 유엔총회 제3위원회에서 매년 북한인권결의안의 초안작성국 역할을 맡고 있다”고 강조했습니다.

EU 대변인은 그러면서 결의안의 목적에 대해 “북한의 인권 상황에 대한 국제사회의 지속적인 관심을 유지하고 책임 규명의 필요성을 재확인하는 한편, 북한이 상황 개선을 시작하기 위한 수단으로 유엔 체제에 관여하도록 촉구하는 것”이라고 밝혔습니다.

앞서 북한의 유엔주재 대표부는 지난 5일 공보문을 통해 EU가 추진하는 북한인권결의안을 강력히 규탄하고 배격한다고 밝혔습니다.

북한 대표부는 EU의 결의안이 북한의 인권 정책과 상황을 왜곡하고 있으며, 주권 존중과 내정 불간섭 원칙에 위배되는 정치적 도발이라고 주장했습니다.

또 유럽 각지에서 시위가 벌어지고 경찰의 과잉 진압 문제가 발생하고 있다며, EU는 다른 나라의 인권 문제를 비판하기 전에 유럽 내부의 인권 상황부터 돌아봐야 한다고 비난했습니다.

한편 유엔 인권최고대표사무소는 앞서 2025년 9월 발표한 보고서에서 북한의 전반적인 인권 상황이 지난 10년간 개선되지 않았으며, 여러 측면에서 오히려 악화됐다고 평가했습니다.

보고서는 북한에서 주민에 대한 감시와 통제가 강화됐고, 표현의 자유와 정보 접근권이 크게 후퇴했으며, 정치범수용소 운영과 강제노동도 계속되고 있다고 지적했습니다.

보고서는 지난 2014년 이후 탈북한 314명을 면담하고 관련 단체와 전문가들의 의견을 수렴해 작성됐습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.