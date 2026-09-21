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"누구라고 이름을 밝히고 싶지 않아요." 이건 영어로 어떻게 말할까요?

"누구라고 이름을 밝히고 싶지 않아요." 이건 영어로 어떻게 말할까요?
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"누구라고 이름을 밝히고 싶지 않아요." 이건 영어로 어떻게 말할까요?

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오늘은 이름을 밝히고 싶지 않다. 사람들의 이름을 들먹이고 싶지 않다는 표현 영어로 배워보겠습니다.

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